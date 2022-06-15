أصدر حاكم دبي، يوم الأربعاء، قانون بتأسيس شركة "سالك" لتشغيل وإدارة نظام التعرفة المرورية، على أن تكون مملوكة بالكامل لحكومة دبي، ويكون مقرها في الإمارة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج الإمارة.

والتعرفة المرورية هي رسوم تبلغ 4 دراهم (1.1 دولار) تدفعها جميع المركبات في دبي، بما فيها سيارات الأجرة، عند مرورها من بوابات التعرفة المرورية (سالك) عبر بطاقة مثبتة على زجاج السيارة.

وفي حال طرح الشركة للاكتتاب العام، فلا يجوز أن تقل نسبة ملكية حكومة دبي في شركة "سالك" عن 60% من رأس مال الشّركة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).

وستتولى الشركة تشغيل وإدارة وتطوير نظام التعرفة المُروريّة حصريا داخل إمارة دبي، وتؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها أو المتعلقة بنظام التعرفة المرورية إلى الشركة بموجب عقد الامتياز الذي تبرمه الشركة مع هيئة الطرق والمواصلات.

ونص القانون على أنه في حالة إزالة أو تغيير أو إضافة أي من بوّابات التعرفة المُروريّة المُعتمدة في الإمارة سيكون ذلك بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة.

(إعداد: مريم عبد الغني. تحرير أحمد فتيحة: ahmed.feteha@lseg.com)

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