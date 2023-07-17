أظهرت بيانات موقع بيوت تباين في أداء أسعار العقارات لكل قدم مربع وذلك بالمناطق الأكثر طلبا للشراء بإمارتي أبو ظبي ودبي خلال النصف الأول من عام 2023.

وبيوت هو موقع للإعلانات العقارية بالإمارات، ويعد جزء من مجموعة دوبيزل.

أولاً: التغير في أسعار العقارات

دبي تتفوق على أبو ظبي

حققت المناطق الأكثر طلبا في دبي، وعددها 18 منطقة ضمن تقرير موقع بيوت، ارتفاع في متوسط أسعار بيع الوحدات العقارية خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة تراوحت بين +1.3% و +16.4% على أساس سنوي، وبمتوسط +7.1%.

في المقابل، حققت المناطق الأكثر طلبا في أبو ظبي، وعددها 12 منطقة بحسب تقرير بيوت، تغير في أسعار العقارات خلال نفس الفترة يتراوح بين انخفاض نسبته -4.9% وارتفاع نسبته +7.3% على أساس سنوي، بمتوسط +0.8%.

الوحدات الفاخرة ترتفع بأكثر من ذات الأسعار المناسبة

نخلة جميرا الأعلى زيادة في دبي

وحققت دبي ارتفاعات في أسعار جميع أنواع الوحدات (شقق وفلل) سواء الفاخرة أو ذات الأسعار المناسبة (affordable). ففي المقدمة جاءت الفلل الفاخرة كأعلى نسبة ارتفاع في أسعار البيع خلال النصف الأول من 2023 عند متوسط 8.6% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الأسعار في نخلة جميرا بنسبة 16.4% ودبي هيلز استيت بنسبة 11.9%.

وفي المرتبة الثانية جاءت الشقق الفاخرة كثاني أعلى نسبة ارتفاع في أسعار البيع بنسبة 7.8% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الأسعار في نخلة جميرا بنسبة 12.7% والخليج التجاري بنسبة 10%.

وجزيرة السعديات الأعلى زيادة في أبو ظبي

أما أبو ظبي، فقد شهدت الفلل الفاخرة أعلى نسبة ارتفاع خلال النصف الأول من 2023 بمتوسط 2.1% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الأسعار في جزيرة السعديات بنسبة 7.3%.

وفي المرتبة الثانية جاءت الشقق الفاخرة كثاني أعلى نسبة ارتفاع بمتوسط 1.7%، مدفوعة أيضا بزيادة أسعار جزيرة السعديات بنسبة 4.4%.

أما الانخفاض في أسعار الوحدات في أبو ظبي خلال النصف الأول من 2023 فكان ملحوظ في الشقق ذات الأسعار المناسبة والتي انخفضت بنسبة 1.6% على أساس سنوي مدفوعة بانخفاض أسعار مدينة مصدر بنسبة 4.9% و الريف بنسبة 2.6%.

ثانيا: العائد على الاستثمار

دبي أعلى من أبو ظبي

جاءت المناطق بدبي ضمن الأعلى من حيث العائد على الاستثمار بمتوسط 7% (من 4% إلى 9%) في الوقت الذي حققت فيه مناطق أبو ظبي عائد على الاستثمار أقل عند متوسط 5.8% (من 4% إلى 8%).

والشقق أعلى من الفلل

من الملاحظ أن الشقق قد حققت عائد على الاستثمار أعلى من الفلل وذلك خلال النصف الأول من 2023. حيث بلغ العائد على الاستثمار في دبي 7.7% للشقق و 6.3% للفلل. كما بلغ في أبو ظبي 6.3% للشقق و 5.3% للفلل. وفي المتوسط، بلغ العائد على الاستثمار بأبو ظبي ودبي معا 7.1% للشقق مقابل 5.8% للفلل.

والوحدات ذات الأسعار المناسبة أعلى من الفاخرة

كما بلغ العائد على الاستثمار خلال النصف الأول من 2023 بدبي للوحدات ذات الأسعار المناسبة (شقق وفلل) 7.8% مقابل 6.1% للوحدات الفاخرة (شقق وفلل).

أما في أبو ظبي، فقد بلغ العائد على الاستثمار 6.0% للوحدات ذات الأسعار المناسبة مقابل 5.5% للوحدات الفاخرة. وبشكل عام، بلغ متوسط العائد على الاستثمار بأبو ظبي ودبي معا 7.0% للوحدات ذات الأسعار المناسبة مقابل 5.9% للوحدات الفاخرة.

(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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