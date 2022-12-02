أطلق صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، يوم الخميس، شركة عسير للاستثمار كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير، لكنه لم يعلن رأسمالها.

ومنطقة عسير تقع في جنوب غرب المملكة وهي منطقة طبيعية وبرية تضم غابات وجبال وهي موطن أكثر من 300 نوع من الطيور، بحسب الهيئة السعودية للسياحة.

وتهدف شركة عسير للاستثمار إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة وإطلاق فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وستعمل الشركة الجديدة على إطلاق فرص متنوعة في منطقة عسير للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات كالسياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها.

وتهدف تلك الفرص الاستثمارية إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتستهدف السعودية ضمن خططها لتنويع اقتصادها زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10٪، بحسب الموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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