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قال صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إن التوقعات للاقتصاد الجزائري تحسنت في المدى القريب إلى حد كبير بفضل ارتفاع أسعار المحروقات (الطاقة).

وأضاف الصندوق، في بيان بعد زيارة بعثة من الصندوق للجزائر في الفترة بين 6 -21 نوفمبر: "يساعد ارتفاع أسعار المحروقات على تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كوفيد".

وتابع: "أدت الإيرادات الاستثنائية للمحروقات إلى تخفيف الضغوط على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والمالية العامة"، متوقعا أن يسجل رصيد الحساب الجاري في 2022 أول فائض له منذ 2013.

ووفق الصندوق، فقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية للجزائر إلى 53.5 مليار دولار في سبتمبر مقارنة مع 46.7 مليار دولار في نهاية عام 2021.

وقال الصندوق إن تشديد السياسة النقدية ضروري لاحتواء التضخم، وإن التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية سيسهل الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعا واستقرارا ويحفز خلق فرص العمل.

ويرى الصندوق أن إعادة التوازن المالي لا تزال ضرورية لحفاظ المالية العامة على أسس سليمة على المدى المتوسط.



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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