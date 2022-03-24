زادت الصادرات غير البترولية السعودية بنسبة 27.5% في يناير الماضي على أساس سنوي لتسجل 24.1 مليار ريال ( 6.4 مليار دولار) لكنها انخفضت على أساس شهري مقارنة بديسمبر 2021 بنسبة 18.5%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يوم الخميس.

وارتفعت الصادرات السعودية بشكل عام، في يناير الماضي بنسبة 49.6% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع مساهمة الصادرات البترولية والتي ارتفعت ب 57.5% وتحسن أداء الصادرات غير البترولية.



وقد ارتفعت الواردات ب 8.1% على أساس سنوي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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