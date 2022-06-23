قفزت الصادرات السعودية في أبريل مع تضاعف صادرات النفط وزيادة مساهمتها في إجمالي صادرات المملكة.

ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 98% في أبريل الماضي على أساس سنوي، لتسجل 137.1 مليار ريال ( 36.6 مليار دولار) وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الخميس.

ارتفعت صادرات النفط السعودي بنسبة 123% في أبريل على أساس سنوي. فيما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 36.6% ، حسب بيانات الهيئة. وارتفعت الواردات في أبريل بنسبة 11.2% على أساس سنوي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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