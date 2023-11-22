تباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب خلال أكتوبر الماضي، بدعم من تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمطاعم والفنادق مقارنة بسبتمبر الماضي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في أكتوبر بنسبة 4.3% مقارنة بـ 4.9% في سبتمبر الماضي وفقا لبيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط المسؤولة عن إصدار الإحصاءات، يوم الأربعاء.

ويعاني المغرب - الذي تعرض مؤخرا لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن خلف آلاف القتلى والجرحى - من ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وخلال أكتوبر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بـ 9.9% في سبتمبر، كما تباطأ ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والفنادق إلى 4.9% من 5.4% في سبتمبر، حسب البيان.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في أكتوبر 0.1% مقارنة بـ 0.8% في سبتمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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