تباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب خلال سبتمبر الماضي بشكل طفيف إلى 4.9% من 5% في أغسطس، وفقا لبيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط المسؤولة عن إصدار الإحصاءات، يوم الجمعة.

ويعاني المغرب - الذي تعرض مؤخرا لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن خلف آلاف القتلى والجرحى - من ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.9% والمطاعم والفنادق بـ 5.4%.

والشهر الماضي، قرر بنك المغرب المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% في ظل "تباطؤ ملموس" في معدل التضخم.

وسجل مؤشر التضخم 0.8% على أساس شهري من 0.3% في أغسطس.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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