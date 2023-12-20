تباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب خلال نوفمبر الماضي إلى 3.6% من 4.3% في أكتوبر، وفقا لبيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط المسؤولة عن إصدار الإحصاءات، يوم الأربعاء.

وجاء ذلك مدفوعا بتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمطاعم والفنادق مقارنة بأكتوبر الماضي.

ويعاني المغرب - الذي تعرض مؤخرا لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن خلف آلاف القتلى والجرحى - من ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وخلال نوفمبر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.6% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بـ 8.8% في أكتوبر، كما تباطأ ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والفنادق إلى 4.8% من 4.9% في أكتوبر، حسب البيان.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في نوفمبر 0.3% مقارنة بـ 0.1% في أكتوبر.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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