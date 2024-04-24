وقعت الحكومة الجزائرية، اتفاقية إطارية مع شركة بلدنا القطرية للصناعات الغذائية، لإقامة مشروع متكامل لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته، بتكلفة 3.5 مليار دولار.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء، سيستفيد المشروع من محفزات من جانب العقار، والمرافقة، والتمويل، إلى جانب مزايا أخرى يوفرها قانون الاستثمار، وتسهيلات إضافية للراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي.

وتأسست شركة بلدنا للصناعات الغذائية، في عام 2014 وهي أكبر منتج للأغذية ومنتجات الألبان والعصائر في قطر، وهي إحدى شركات باور إنترناشونال القابضة القطرية، التي تعمل في أنشطة التطوير العقاري والاستثمار والصناعة والمطاعم والتجزئة ومزارع الألبان والأجبان والخدمات.

وتسعى الجزائر لدعم القطاع الفلاحي، وزيادة الانتاج الوطني وضمان الأمن الغذائي المستدام في البلاد.

تفاصيل المشروع

- تقدر تكلفته بـ 3.5 مليار دولار، ويستهدف خلق 5000 وظيفة مباشرة.

- سيسمح المشروع بإنتاج 50% من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليا، وتزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء، والمساهمة في رفع عدد رؤوس القطيع الوطني من الأبقار.

- يمثل الحكومة الجزائرية في المشروع الصندوق الوطني للاستثمار.

- سيساهم في تقليص كبير لواردات الحليب وتوفير العملة الصعبة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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