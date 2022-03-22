قرر بنك المغرب المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 1.5% في اجتماع يوم الثلاثاء، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي.

وبذلك يكون قد وصل الى أدنى مستوى له على الإطلاق وفقاً لوكالة رويترز.

وتعزز هذه الخطوة النشاط الاقتصادي المغربي في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا الا أن البنك توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023 متراجعاً الى 1.9%.

وتوقع المركزي، أن يقفز معدل التضخم إلى 4.7% هذا العام مقارنةً بـ 1.4% في 2021.

وكان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بنسبة 0.25% وهي خطوة اتبعتها بنوك مركزية خليجية وعربية.

إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل (rim.shamseddine@lseg.com)