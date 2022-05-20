طبقت السعودية خلال السنوات الماضية سياسات تهدف لتوطين الوظائف، وآخرها دخول قرار بقصر الوظائف في بعض القطاعات على مهن بعينها على السعوديين فقط مثل السكرتارية، والترجمة، وأمناء المخزون، وإدخال البيانات بداية من 8 مايو.

ونتيجة لذلك بجانب عوامل اقتصادية أخرى تراجع أعداد العاملين الأجانب في السعودية بنحو 13.5% بنهاية 2021 مقارنة ببداية عم 2017.

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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