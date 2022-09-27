يعتزم الصندوق السيادي السعودي إصدار أول سندات خضراء مقومة بالدولار، فيما استثمرت شركة تابعة لمشروع ولي العهد محمد بن سلمان "نيوم" في الميتافيرس والذكاء الصناعي، فما التفاصيل؟

عين صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) مجموعة كبيرة من البنوك بينها جي بي مورجان وجولدمان ساكس وسيتي بنك لترتيب أول إصدار لسندات خضراء مقومة بالدولار ومتعددة الشرائح، وفقا لما نقلته رويترز عن وثيقة يوم الثلاثاء.

وسيكون الإصدار الأول بضمانة من الصندوق السيادي، وعلى شريحتين لمدة 5 سنوات و10 سنوات، وربما ستصدر لاحقا شرائح لآجال أطول، وفقا لظروف السوق، بحسب الوكالة.

استثمار في ميتافيرس

استثمرت شركة نيوم التقنية الرقمية التابعة لمشروع "نيوم"، الذي يتبناه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مليار دولار هذا العام في الذكاء الصناعي بما في ذلك منصة ميتافيرس، بحسب تصريحات أدلى بها جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز نُشرت يوم الثلاثاء.

وقال برادلي إن الشركة استثمرت مليار دولار في عام 2022 وحده في ميتافيرس وتطبيقات الذكاء الصناعي الأخرى، ومليار أخرى في شبكة الاتصال، وتستثمر 1.2 مليار دولار أخرى في المشاريع التجارية وريادة الأعمال.

وبحسب بيان لشركة نيوم التقنية الرقمية يوم الثلاثاء، فقد غيرت الشركة اسمها إلى "تونومس" (Tonomus)، لتكون شركة دولية متخصصة في التقنيات الإدراكية.

وتسعى تونومس إلى بناء المدن الإدراكية في نيوم، وتوفير حلول رقمية متطورة تساهم في تمكين قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والرفاهية والتقنيات الحيوية والغذاء والسياحة والإعلام والخدمات المالية والنقل، وفق البيان.

والمدن الإدراكية هي مدن تستخدم البيانات لتحسين حياة السكان ومنظومة الأعمال بصورة أكبر من المدن الذكية، بحسب الموقع الإلكتروني لنيوم.

ومدينة نيوم، التي أُعلن عنها عام 2017، هي مدينة تحت الإنشاء للأعمال على البحر الأحمر ومن المفترض أن تستخدم تقنيات متطورة، وهي جزء من رؤية بن سلمان لتغيير وجه السعودية وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط بحلول عام 2030.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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