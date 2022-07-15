عدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة نظرتها المستقبلية للكويت من سلبية إلى مستقرة مع ابقاء التصنيف الائتماني عند +A بفضل الاستفادة المتوقعة للاقتصاد الكويتي من ارتفاع أسعار النفط.

توقعت الوكالة أن يستمر التصنيف للنظرة المستقبلية حتى نهاية 2023 على الأقل و أن ينمو اقتصاد الكويت ب8% في 2022 و 5.5% في 2023.

وتشير الوكالة إلى إمكانية أن تسمح التطورات التجارية المواتية للكويت بالتغلب على ضغوط التمويل المالية السابقة التي كانت سائدة خلال الفترة 2020-2021 حين واجهت الكويت قيود على السيولة.

وتوقعت الوكالة أن تقوم الكويت بإجراءات لتنويع مصادر دخلها في خلال عامين لثلاثة مثل التصديق على قانون الديون - الذي سيسمح للدولة بالاقتراض - حتى لا تحدث تعثرات مالية مرة أخرى بحلول 2024.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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