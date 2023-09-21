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دول مجلس التعاون الخليجي
سبتمبر ٢١، ٢٠٢٣
العاصمة السعودية تستعد لموسم الرياض 2023
عمان

عُمان: تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ 9.5% في الربع الثاني من العام

عُمان: تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ 9.5% في الربع الثاني من العام
عُمان: تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ 9.5% في الربع الثاني من العام
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مُحدث- فائض الميزان التجاري السنوي للسعودية يتراجع في يوليو
مُحدث- فائض الميزان التجاري السنوي للسعودية يتراجع في يوليو
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وزير الاقتصاد الإماراتي: نتوقع تحقيق نمو يتجاوز 6% في 2023

وزير الاقتصاد الإماراتي: نتوقع تحقيق نمو يتجاوز 6% في 2023
وزير الاقتصاد الإماراتي: نتوقع تحقيق نمو يتجاوز 6% في 2023
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العجز الفعلي لميزانية البحرين يسجل مليار دولار خلال النصف الأول من 2023

العجز الفعلي لميزانية البحرين يسجل مليار دولار خلال النصف الأول من 2023
العجز الفعلي لميزانية البحرين يسجل مليار دولار خلال النصف الأول من 2023
الكويت

ارتفاع معدل التضخم السنوي في الكويت في أغسطس

ارتفاع معدل التضخم السنوي في الكويت في أغسطس
ارتفاع معدل التضخم السنوي في الكويت في أغسطس
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مُحدث: تباطؤ معدل التضخم السنوي في قطر خلال أغسطس

مُحدث: تباطؤ معدل التضخم السنوي في قطر خلال أغسطس
مُحدث: تباطؤ معدل التضخم السنوي في قطر خلال أغسطس
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مُحدث- معدل التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 2% خلال اغسطس

مُحدث- معدل التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 2% خلال اغسطس
مُحدث- معدل التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 2% خلال اغسطس