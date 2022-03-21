اعتمد محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، يوم الاثنين، إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي Crowd funding وبأن يكون له مشغلين من القطاع الحكومي والخاص، وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).



والتمويل الجماعي هو استخدام مبالغ صغيرة من رأس المال من عدد كبير من الأفراد لتمويل مشروع تجاري جديد ويستفيد التمويل الجماعي من سهولة الوصول لشبكات واسعة من الأشخاص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التمويل الجماعي لجمع المستثمرين ورجال الأعمال معا.



كما اعتمد مجلس الوزراء، قانون جديد يتيح إدراج الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية، ويتيح لها استقطاب شركاء استراتيجيين، ويستحدث أنواع جديدة للتعاونيات مثل الرقمية والمالية والمهنية وغيرها، وفقا للوكالة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)