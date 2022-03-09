قال محللو بنك الاستثمار جيه بي مورجان، يوم الثلاثاء، إنه قد تكون هناك حاجة لخفض حاد لقيمة الجنيه المصري الذي قد يحتاج إلى مزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تصاعد ضغوط السوق المالية.

وقال البنك إن الجنيه المصري مقوم حاليا أعلى 15% من قيمته الحقيقية، وفق رويترز.

وأضاف أن مزيج ارتفاع أسعار السلع والأغذية كثيرا والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس إلى مصر يمكنه أن يسبب ضرر إضافي للأوضاع المالية لمصر.

وارتفعت أسعار السلع وخاصة القمح – الذي تعد مصر أكبر مستورد له – منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا – إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، ما يمثل عبء على موازنة مصر مع ارتفاع تكلفة الواردات.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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