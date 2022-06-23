أنهى محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، يوم الأربعاء، جولة إقليمية شملت مصر والأردن وتركيا، وتضمنت إبرام اتفاقيات اقتصادية وإجراء مباحثات سياسية.

أبرز أحداث الجولة

(بحسب بيانات ووسائل إعلام رسمية)

- بدأت الجولة بزيارة لمصر وقع البلدان خلالها 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار.

- تعهدت السعودية بقيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر.

- كان أبرز الاتفاقيات اتفاقية ستقوم بموجبها شركة أكوا باور السعودية بإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح في مصر باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار.

- في الأردن ثاني محطات ولي العهد، وقعت شركات أردنية وسعودية 8 اتفاقيات في مجالات الطاقة والتطوير العقاري والصناعة والمنتجات الغذائية والتدريب.

- في تركيا آخر محطات الجولة، أعلنت السعودية وتركيا أنهما تستهدفان زيادة التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار بحلول العام المقبل 2023، وقرر البلدان وضع خارطة طريق لتنمية التجارة بينهما خلال الـ 6 أشهر المقبلة.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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