وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الحكومي اتفاقية تمويل لصالح هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بقيمة 35 مليون دينار (115.5 مليون دولار) وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي يوم الخميس.

ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، يستهدف التغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة ربط جديدة في منطقة الوفرة في الكويت، ثم تمديد ربط كهربائي منها إلى كل من محطة تحويل الفاضلي بالسعودية ومحطة الفاو في جنوب العراق.

وسيرفع المشروع السعة الإستيعابية لشبكة الكهرباء في الكويت بحوالي 2500 ميغاوات .وسيتم تزويد شبكة كهرباء العراق بقدرة كهربائية بنحو 500 ميغاوات.

ويعتزم الصندوق تقديم قرض ثاني لتمويل المشروع وفق الشروط التي سيتم الإتفاق عليها لاحقا في إتفاقية القرض الثاني، وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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