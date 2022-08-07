قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين محمد فريد صالح في منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب قرار رئاسي أوردته الجريدة الرسمية للدولة.

وينص القرار على أن يتولى فريد، الذي شغل منذ أغسطس 2017 منصب رئيس البورصة المصرية، المنصب الجديد لمدة عام.

ويسيري القرار-الذي صدر يوم السبت- اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس، وفق الجريدة الرسمية.

وتختص هيئة الرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، بحسب موقعها الإلكتروني.

ماذا نعرف عن محمد فريد؟

(بحسب سيرته الذاتية على موقع البورصة)

- هو حاصل على بكالوريوس العلوم في التجارة الخارجية والاقتصاد من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان المصرية عام 1999.

كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر، وكذلك ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، ودرجة الدكتوراه في مجال اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة.

- عمل مع جهات حكومية ودولية، وكان أبرز مناصبه توليه رئاسة البورصة المصرية منذ أغسطس عام 2017.

- عمل في الفترة من سبتمبر 1999 وحتى سبتمبر 2002 كخبير اقتصادي في المكتب الفني للوزير بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

- في الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010 عمل كخبير أول اقتصاديات التمويل ورئيس وحدة سوق المال في المكتب الفني للوزير بوزارة الاستثمار.

- شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في الفترة من أكتوبر 2010 وحتى أكتوبر 2011.

- عمل مستشار لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي في مصر في الفترة من يوليو 2013 وحتى يوليو 2016.

- في الفترة من نوفمبر 2011 وحتى يوليو 2017 شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)



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