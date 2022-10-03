اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة السعودية الرياض، وجاء ذلك خلال زيارة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد إلى السعودية، بحسب بيان للصندوق يوم الاثنين.

وقالت غورغييفا إن المكتب الإقليمي للصندوق بالرياض سيقود تنسيق الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، وتوثيق العلاقات مع السلطات في بلدان المنطقة، والمساعدة على توسيع نطاق أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات.

وانضمت السعودية لصندوق النقد الدولي في عام 1957 وتمتلك حصة تصويتية تمثل 2.01% من جملة الأصوات، بحسب بيانات الصندوق.

وفي بيان منفصل الاثنين، قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان إن التعاون بين الصندوق ودول المنطقة قوي، مضيفا: "دولنا استفادت بشكل كبير من مشورة الخبراء في سياق المادة الرابعة ومن دعم تنمية القدرات، ويجري حالياً تنفيذ إصلاحات مهمة في ظل البيئة العالمية الصعبة، ونتطلع إلى استمرار المشاركة القوية مع صندوق النقد الدولي".



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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