تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر يوليو الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الخميس، ليسجل 56 نقطة، مقابل 56.9 نقطة سجلها في يونيو.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى الإمارات وهي إحدى أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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