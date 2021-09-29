





هل يدخل العالم في انهيار اقتصادي جديد على غرار أزمة 2008 بسبب المتاعب المالية التي تواجهها إيفرغراند، ثاني أكبر مطور عقاري في الصين؟ أم أن حكومة بكين ستسيطر على الأزمة التي يقول البعض أنها هي من خلقتها؟

نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة أرقام كابيتال، يحاول الإجابة عن تلك الأسئلة مع أحمد فتيحة في بودكاست زاوية حوار.

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