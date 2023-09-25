أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المخطط العام لمشروع "قمم السودة" السياحي، الذي يقع في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الاثنين.

والقطاع السياحي هو من بين القطاعات التي تسعى السعودية إلى تطويرها، ضمن استراتيجيتها الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وهي تعد من أكبر منتجيه.

وأطلق ولي العهد عدة مشاريع سياحية في السنوات القليلة الماضية، لا سيما مشروع نيوم وهي مدينة تحت الإنشاء بالبحر الأحمر.

ولم يكشف البيان عن التكلفة الإجمالية للمشروع الذي يهدف، حسب وكالة واس، إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 متر عن سطح البحر بمنطقة عسير الجبلية، حيث تتساقط فيها الثلوج.

ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسية، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى في عام 2027، وسيتم تطوير غرف فندقية ووحدات سكنية ومساحات تجارية.

وشركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، هي من ستطور المشروع. ويترأس ولي العهد مجلس إدارتها.

سيوفر مشروع "قمم السودة" خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام. وقال ولي العهد السعودي، في البيان، إن المشروع سيدعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين٬ للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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