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قرر بنك المغرب المركزي، خلال اجتماع لمجلس إدارته يوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3%، وفق بيان من البنك منشور على موقعه الإلكتروني.

وجاء قرار البنك المركزي في ظل "تباطؤ ملموس" في معدل التضخم الذي انخفض من ذروة 10.1% على أساس سنوي في فبراير الماضي إلى 5% في أغسطس، بحسب البيان.

وكان بنك المغرب قد رفع في مارس الماضي سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 3% بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية.

وجاء قرار بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة بعدما أبقى الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، على أسعار الفائدة بدون تغيير ليوافق التوقعات في قرار أُتخذ بالإجماع وتبعه بعض البنوك الخليجية.

وقال بنك المغرب، في بيانه الثلاثاء، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2 % العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار.



كان المغرب قال، الأسبوع الماضي، إن الميزانية الإجمالية المتوقعة لإعادة إعمار 6 أقاليم متضررة من الزلزال الذي ضربها في 8 سبتمبر بقوة 7 درجات -وهو الأقوى منذ نحو قرن- هي 120 مليار درهم. وتسبب الزلزال في مقتل وإصابة وتشريد الآلاف.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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