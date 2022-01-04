اختارت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الكويتي هيثم الغيص أمين عام جديد لها، على أن يبدأ مهامه بداية من أغسطس 2022 ولمدة ثلاث سنوات خلفا للنيجري محمد باركيندو.

وقال الغيص، في أول تصريحات له عقب اختياره أمين عام لأوبك، إن أولويته القصوى ستكون استمرار العمل باتفاق أوبك بلس (أوبك وحلفاؤها) للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط في ظل التحديات الحالية، متوقعا تعافي الطلب العالمي على النفط بنهاية 2022 وعودته لمستويات ما قبل الجائحة.

والغيص هو ثالث أمين عام للمنظمة ترشحه الكويت، إذ تولى ذلك المنصب عام 1965 أشرف لطفي، وفي عام 2005 أحمد فهد الصباح.

وهذا ما نعرفه عن هيثم الغيص

(بحسب سيرته الذاتية)

- حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية عام 1990.

- لديه خبرة 30 عام في أسواق النفط العالمية والصناعة النفطية، ويشغل حاليا منصب نائب العضو المنتدب لقطاع التسوق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الحكومية.

- شغل منصب محافظ الكويت في منظمة أوبك في الفترة من يونيو 2017 وحتى يونيو 2021.

- تولى في الفترة من يناير 2017 وحتى ديسمبر من العام نفسه منصب رئيس اللجنة الفنية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط من داخل وخارج منظمة أوبك.

- عمل في بداية حياته المهنية بوزارة الخارجية الكويتية كمترجم لوزير الخارجية ولنائبه من أغسطس 1991 وحتى فبراير 1993.

- وشغل في الفترة من عام 2008 وحتى 2013 ممثل للكويت لدى معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.

- منذ مارس عام 1933، انضم الغيص إلى مؤسسة البترول الكويتية حيث تدرج بها وشغل عدة مناصب منها رئيس مكتبي المؤسسة في بكين ولندن.

- يتحدث الغيص 6 لغات هي: العربية، والإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والبرتغالية والإسبانية.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

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