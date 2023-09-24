بدأ يوم الأحد تداول أذون الخزانة -إحدى أدوات الدين الحكومي- في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، بهدف تنشيط التداولات على سوق الدين الحكومي، وفق بيان من البورصة.

وسابقا كان يتم التداول على أذون الخزانة من خلال البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وبلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه (ما يقارب 1.1 مليار دولار) بعدد 109 عملية، وفق بيان البورصة الأحد.

وقال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، وفق البيان، إن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب، وتسهيل عمليات التداول، ويمثل أيضا عنصر جذب إضافي للمستثمرين.

وأشار إلى أنه تم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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