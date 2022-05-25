ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بدعم من نقص الإمدادات ومزيد من الضغوط لفرض عقوبات أوروبية على النفط الروسي، واحتمال زيادة الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم مع اقتراب موسم السفر الصيفي، حسب رويترز.

وصعد خام برنت بنسبة 1% إلى 114.77 دولار للبرميل صباح اليوم بحسب بيانات ريفينيتيف.

وكانت رويترز نقلت عن مصادر يوم الثلاثاء تراجع مخزون أمريكا من البنزين 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 567 ألف برميل، فيما ينتظر الإعلان عن التقرير في وقت لاحق.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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