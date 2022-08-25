عدل البنك المركزي المصري، بحسب بيان له يوم الخميس، الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع للأفراد والشركات من خلال فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، مرجعا ذلك إلى انحسار أزمة فيروس كورونا وعملا على التيسير على المواطنين والشركات.

وبحسب البيان، فقد ألغى البنك المركزي الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات سواء بفروع البنوك أو عبر ماكينات الصراف الآلي، بدلا من مبلغ 50 ألف جنيه مصري (2.6 ألف دولار) كحد أقصى يومي للإيداع بفروع البنوك ومبلغ 20 ألف جنيه (نحو ألف دولار) عبر ماكينات الصراف الآلي المعمول بها سابقا.

ورفع البنك المركزي الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك للأفراد والشركات ليصبح 150 ألف جنيه (نحو 7.8 ألف دولار) بدلا من 50 ألف جنيه سابقا.

وأبقى البنك المركزي على الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه.

وسيبدأ العمل بالحدود القصوى الجديدة للإيداع والسحب اعتبارا من يوم الخميس 25 أغسطس، وفق البيان.

وكانت الحدود القصوى السابقة لعمليات السحب والإيداع يُعمل بها منذ يوم 22 أبريل عام 2020، ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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