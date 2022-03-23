تعتزم الكويت وقف تصدير الدجاج المجمد (من إنتاج المملكة أو المعاد تصديره) للحفاظ على الأسعار وكبح جماح الغلاء، وفق تصريح وزير التجارة الكويتي فهد الشريعان، لرويترز، يوم الأربعاء.



وبلغت صادرات الكويت من الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية 9.6 مليون دينار في الربع الثالث من 2021، وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.



وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فقد ارتفعت صادرات الكويت في الربع الثالث من العام 2021 إلى 3.9 مليار دينار مقابل 3.1 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق.



وارتفعت الصادرات المعاد تصديرها إلى 159.9 مليون دينار مقابل 116.2 مليون دينار في الربع المقارن.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)



#أخباراقتصادية

للاشتراك في موجز زاوية اضغط هنا