نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول حكومي، الخميس، أن باكستان تعتزم طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليار دولار على الأقل.

ويعاني البلد -ذو الأغلبية المسلمة- من أزمات أمنية واقتصادية واضطرابات سياسية- وتمكنت باكستان من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد حصولها على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية.

ووفق المسؤول، يهدف القرض الجديد لمساعدة الحكومة القادمة على سداد ديون قديمة للصندوق فيما من المتوقع أن تبدأ المحادثات مع الصندوق خلال مارس أو أبريل.

ويتعين على الحكومة القادمة أن تدفع نحو 7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في السنوات الخمس المقبلة، في حين تبلغ احتياطياتها 8 مليار دولار، وفق لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي الباكستاني السابق رضا باقر.

والأربعاء الماضي، توصل حزبا الشعب والرابطة الإسلامية، وهما أكبر الأحزاب السياسية في باكستان، إلى اتفاق رسمي لتشكيل حكومة ائتلافية، بعد مفاوضات استمرت أيام بدأت عقب انتخابات عامة لم تسفر عن أغلبية حاسمة لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

وفي ديسمبر الماضي، تسارع معدل التضخم في باكستان للشهر الثاني على التوالي إلى نحو 29.7%من 29.23% في نوفمبر.

وتوقع صندوق النقد في تقريره الصادر يناير الماضي، أن يتراجع التضخم إلى 18.5% بحلول نهاية يونيو المقبل في حال اتباع سياسة متشددة بشكل مناسب.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: عليا بيومي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا