تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا بأكثر من التوقعات إلى 3.9% خلال شهر نوفمبر الماضي من 4.6% في شهر أكتوبر، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية يوم الأربعاء.



وحسب البيان، جاء المعدل السنوي للتضخم في نوفمبر 2023 عند أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، وذلك بدعم من تباطؤ ارتفاع أسعار غالبية المؤشرات بما فيها الغذاء والنقل والخدمات.



ووفق فاينانشيال تايمز، سجل تضخم أسعار المواد الغذائية رقم فردي في نوفمبر لأول مرة منذ يونيو 2022. وسجل معدل تضخم المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 9.2% من 10.1% في أكتوبر.



خلال ديسمبر، قرر بنك انجلترا المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 5.25%، رغم أصوات مطالبة برفعها، وسط مخاطر تصاعدية على التضخم نظرا للأحداث في الشرق الأوسط وتطورات الملاحة في البحر الأحمر.

وكان الفيدرالي الأمريكي، أبقى على أسعار الفائدة بدون تغيير بين 5.25 و5.5% ليوافق التوقعات وتبعه بعض البنوك الخليجية.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم في بريطانيا مسجلا - 0.2%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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