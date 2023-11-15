تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 4.6% في شهر أكتوبر من 6.7% في سبتمبر، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية يوم الأربعاء.

وتشهد عدة دول ارتفاع معدل التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ترفع عدة بنوك مركزية أسعار الفائدة للسيطرة على زيادات الأسعار.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أبقى بنك إنجلترا المركزي على سعر الفائدة بدون تغيير عند 5.25%، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي.

وذلك بعد أن أبقى الفيدرالي الأمريكي على الفائدة بدون تغيير في نطاق 5.25 و 5.5%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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