قرر البنك المركزي الروسي، الثلاثاء، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 350 نقطة أساس إلى 12%، بحسب بيان للبنك منشور على موقعه الإلكتروني.

وقال المركزي الروسي إن القرار يأتي لكبح جماح الضغوط التضخمية، وفق البيان.

وقد تجاوز الدولار 100 روبل الاثنين فيما زاد معدل التضخم السنوي إلى 4.3% في يوليو من 3.25% في يونيو. ويستهدف المركزي مستويات تضخم عند 4%.

وتواجه روسيا عقوبات أمريكية أوروبية منذ بدأت الحرب على أوكرانيا قبل أكثر من عام، وتحاول البحث عن تحالفات اقتصادية بعيدا عن الغرب، للتخفيف من وطأة تلك العقوبات على اقتصادها وعملتها.

وكان المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة إلى 20% من 9.5% بعد بدء الحرب في فبراير 2022 لحماية العملة ومحاربة التضخم ثم خفضها تدريجيا إلى 7.5%، قبل أن يرفعها إلى 8.5% في يوليو الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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