قرر مجلس إدارة المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند 4 %، بحسب ما أعلنه البنك في بيان يوم الخميس.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض.

وكان معدل التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع خلال ديسمبر إلى 2.9% من 2.4% في نوفمبر، وفق تقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات".

وتتضمن منطقة اليورو، 20 دولة بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والنمسا والبرتغال.

وقال المركزي الأوروبي، إن مجلس الإدارة مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه متوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا