أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، بحسب بيان يوم الأحد، إنشاء شركة الاستثمارات الدوائية "لايفيرا"، والتي ستعمل في مجال الصناعات الدوائية، سعيا لتعزيز نمو هذه الصناعات في المملكة.

وهذا ليس أول استثمار للصندوق، الذي تعتبر استثماراته جزء من رؤية المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط بحلول عام 2030، في قطاع الرعاية الصحية، إذ سبق واستثمر في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو).

ولم يعلن الصندوق، في بيانه، عن قيمة استثماره في شركة لايفيرا.

وستركز لايفيرا على صناعات المنتجات الدوائية الأساسية في المملكة مثل الأنسولين، واللقاحات، وأدوية البلازما والأجسام المضادة، والعلاجات الخلوية والجينية والجزئيات الصغيرة المبتكرة، وفق البيان.

وتعتزم الشركة الجديدة الدخول في شراكات مع الشركات المحلية والدولية بهدف جذب الاستثمارات الموجهة لتنمية وتعزيز التصنيع الدوائي المحلي.

وستعمل "لايفيرا" على دعم تطوير التركيبات الدوائية وإنتاجها، وتقديم خدمات اختبار المنتجات الدوائية المعقمة، والتي تعد خدمات أساسية عالية القيمة وتساهم أيضا في تحقيق الأمن الدوائي، وبما يلبي الاحتياج الكبير على قطاع الرعاية الصحية في المملكة والعالم، بحسب البيان.

وأسس صندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، 79 شركة منذ عام 2017 في 13 قطاع استراتيجي، ويضخ الصندوق 150 مليار ريال سعودي سنويا في الاقتصاد المحلي في إطار برنامجه للأعوام من 2021 إلى 2025، وهو جزء من رؤية المملكة 2030.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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