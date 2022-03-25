استحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" - المملوكة بالكامل للصندوق السيادي السعودي - على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة - وهي شركة سنغافورية تعمل في مجال تجارة الحبوب والأرز وزيوت الطعام- مقابل 1.24 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفقا للوكالة، ستكتمل إجراءات الصفقة خلال العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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