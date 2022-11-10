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ارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن خلال شهر أكتوبر بنسبة 5.23% وفقا لبيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة يوم الخميس.
وتشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في المملكة مقارنة بشهر سبتمبر حين ارتفع التضخم السنوي بنسبة 5.39%.
وخلال أكتوبر، جاء ارتفاع معدل التضخم بقيادة أسعار مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 34.1% ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 14.36% والصحة بنسبة 7% والنقل بنسبة 5.1% .
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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