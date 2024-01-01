نما الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 2.7% خلال الربع الثالث من العام 2023 على أساس سنوي، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

والمملكة إحدى الدول المتضررة بشكل كبير نتيجة الحرب الدائرة في غزة بالقرب من حدودها بين إسرائيل وحماس والتي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، فيما تتصاعد مؤخرا الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.

ووفق البيانات، سجل قطاع الفنادق والمطاعم أعلى معدل نمو خلال الربع الثالث بنسبة 6.3%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بـ 5.3% ثم الزراعة والصيد بـ 5.1%.

وساهم قطاع الصناعات التحويلية - الذي نما بـ 3.9% بالربع الثالث - بنحو 18.7% من الاقتصاد بأعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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