حققت السعودية فائض بقيمة 57.5 مليار ريال (15 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعة بارتفاع العائدات البترولية، بينما حققت الإيرادات الغير نفطية نموًا متواضعًا بالمقارنة.

وجاء فائض الموازنة مقابل عجز تحقق في نفس الفترة العام الماضي قيمته 73.4 مليار ريال.

وفيما يلي أبرز ما جاء بالنتائج الفصلية التي نشرتها وزارة المالية:

استحوذت الإيرادات النفطية على 66% من إجمالي الإيرادات، بعد نموها 58% إلى 184 مليار ريال.

نمت الإيرادات الغير نفطية 7% لتصل لـ94 مليار.

ارتفعت إجمالي المصروفات 4%

تراجعت مصروفات المنح 88% إلى 341 مليون ريال، وكذلك الإعانات تراجعت 10% لتصل إلى4.87 مليار ريال سعودي.

أما تعويضات العاملين، وهي أكبر بند مصروفات، فارتفعت 2% إلى 125 مليار ريال.

وسجل الدين العام السعودي 959 مليار ريال، منهم 579 مليار ديون داخلية و379 مليار ديون خارجية بنهاية مارس الماضي.

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