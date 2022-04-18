حولت السعودية وديعة لها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر.

والقرض الميسر هو قرض يُمنح بشروط أسهل من القروض العادية.

وقالت السعودية إن تلك الخطوة تأتي في إطار مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويا واقتصاديا ولدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الأحد.

ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فقد نما الاقتصاد الموريتاني بنسبة 2.7% العام الماضي، بعد انكماش بنسبة 1.8% في عام 2020.

وتستهدف موريتانيا عجز في ميزانية 2022 بنسبة 4.95% من الناتج المحلي، وخفض الدعم والمنح. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال العام الجاري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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