بدأ الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي زيارة لسلطنة عمان، يوم الاثنين، وصفها بأنها تستهدف "تمتين" العلاقات الثنائية، وتشهد توقيع اتفاقيات في مجالات متعددة، على رأسها صادرات الخام الإيراني.

وعلى هامش الزيارة، اتفق الطرفان على إحياء مشروع متعثر منذ فترة طويلة لمد خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى سلطنة عمان، التي تتطلع للاستفادة من خامات طهران التي تمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، بحسب وكالة أنباء ارنا الإيرانية.

وفقا لرويترز، وقع البلدان صفقة بقيمة 60 مليار دولار لتوريد الغاز الإيراني إلى عمان لمدة 25 عام في 2013، ولجأت إيران لاحقا لتغيير مسار خط الأنابيب لتجنب المياه التي تسيطر عليها الإمارات لكن أزمة العلاقات الإيرانية الأمريكية وفرض العقوبات ضد طهران أوقفت المشروع .

وتتهم الإمارات إيران باحتلال جزر إماراتية وقد ساءت العلاقات مؤخرا بسبب أيضا دعم إيران لجماعة الحوثيين في اليمن والتي تقود الإمارات بجانب السعودية حرب ضدها منذ 2015.

وتسعى إيران لزيادة صادراتها من الغاز، مع تعثر التوصل لاتفاق جديد مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، والذي كان يفتح نافذة لضخ مزيد من النفط للسوق العالمي كمكسب للعقوبات الغربية ضد روسيا.

في مارس الماضي، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إنه سيحاول رفع صادرات البلاد من النفط والمكثفات إلى 1.4 مليون برميل يوميا مقابل 1.2 مليون برميل يوميا، وكذلك زيادة الإنتاج.

وخلال العام الماضي ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 53% إلى نحو 1.3 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء ارنا الإماراتية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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