شن الحوثيون هجوم على الإمارات الاثنين أدى لمقتل 3 أشخاص.

ويأتي استهداف الجماعة للإمارات على شاكلة الهجمات التي يشنها الحوثيون على أهداف في السعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تزعم فيها جماعة الحوثي استهداف الإمارات.

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فماذا نعرف عن تلك الجماعة وهجماتها؟

من هم الحوثيون؟

الحوثيون هم جماعة دينية شيعية في اليمن، يعود اسمها إلى عائلة الحوثي والتي أٌسست في أواخر التسعينيات في أقصى شمال اليمن الذي يعاني من الفقر والتهميش.

وكانت بداية الجماعة دعوية ثم تحولت بعدها إلى حركة تدعو بمطالب اجتماعية وسياسية.

وتصاعد الخلاف بين الجماعة والحكومة اليمنية في السنوات ال10 الأخيرة بعد سقوط نظام علي عبدالله صالح في أعقاب مظاهرات الربيع العربي في اليمن في 2012.

ودخل الجانبان في صراعات ومحاولات من الحوثيين للسيطرة على الحكم في اليمن، أدت إلى تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية لمحاربتها في اليمن منذ عام 2015 لصالح الحكومة المعترف بها دوليا.

ولدى الجماعة صلات بإيران غير معروفة وربما بجماعة حزب الله اللبنانية ولكنها غير مؤكدة، وتتهم قوات التحالف وحكومة صنعاء الحوثيين بأنهم يتلقون الدعم من إيران.

وتصف إيران جماعة الحوثيين بأنها جزء من "محور المقاومة" الإقليمي، فيما تتهم السعودية طهران بأنها تسلح الحوثيين في قتالهم ضد التحالف الذي تقوده الرياض هناك.

وشاركت الجماعة الحوثية في الثورة اليمنية عام 2011، التي أطاحت بحكم علي عبد الله صالح، لكن بعدها سعت لفرض سيطرتها على اليمن بمعاونة عبد الله صالح الذي تحالف معها بعد سنوات من محاربتها خلال حكمه، ونجحا في 2014 في السيطرة على العاصمة صنعاء والإطاحة بالحكومة المدعومة من السعودية لتتدخل بعدها السعودية عسكريا ضمن تحالف شمل الإمارات أيضا والتي قللت من عدد قواتها المشاركة في التحالف منذ 2019.

وفي عام 2017 قتلت الجماعة صالح بعدما أعلن استعداده فتح "صفحة جديدة" في العلاقات مع التحالف بقيادة السعودية إذا أوقف الهجمات على بلاده.

هجمات على السعودية

عٌرف عن جماعة الحوثي دأبها على استهداف السعودية بطائرات مسيرة.

وغالبا ما كانت هذه الهجمات بدون خسائر، إلا أنها في بعض الأحيان أوقعت قتلى وتسببت في خسائر مادية خاصة عند استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط، ربما كان أكبرها في 2019 والذي أدى إلى خفض انتاج السعودية من النفط بمقدار النصف لفترة بعد الهجوم.

وخلصت دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي في ديسمبر الماضي إلى أن متوسط هجمات الحوثيين على السعودية تضاعف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2020، من 38 إلى 78 هجوم شهريا.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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