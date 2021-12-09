ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) بالكويت خلال شهر أغسطس بنسبة 2.90% على أساس سنوي، وبنسبة 0.17% على أساس شهري بسحب بيانات رسمية جديدة اليوم، نتيجة ارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في المؤشر.

أسباب الارتفاع على أساس سنوي

أرجعت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، في بيان يوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي في أغسطس إلى ارتفاع المجموعات الرئيسية، وقاد هذا الارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 9.73%.

وارتفعت أيضا مجموعات الترفيه والثقافة بنسبة 6.7%، الملابس بنسبة 6.58%، النقل بنسبة 5.41%، الاتصالات بنسبة 4.61%، المفروشات بنسبة 3.12%، والخدمات الصحية بنسبة 2.36%، المطاعم والفنادق بنسبة 0.90%، المسكن بنسبة 0.17%.

فيما انخفضت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 15.46%، واستقرت أسعار السجائر والتبغ خلال شهر أغسطس.

تطور معدل التضخم السنوي في 2021

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت في أغسطس أدنى تغير سنوي للمؤشر في عام 2021، فيما كان شهر يونيو هو الأعلى خلال العام، بحسب بيانات إدارة الإحصاء.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

#أخباراقتصادية

© ZAWYA 2021