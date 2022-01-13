ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.2% على أساس سنوي، وبنسبة 0.1% مقارنة بشهر نوفمبر السابق له، بسبب ارتفاع أسعار النقل والأغذية والمشروبات.

ويعتبر معدل التضخم السنوي المسجل في السعودية خلال ديسمبر الماضي هو الأعلى منذ يوليو 2021.

وسجل قسم النقل خلال ديسمبر ارتفاع بـ 7.2% على أساس سنوي نتيجة قفزة أسعار البنزين بنسبة 50%، وكان السبب الأكبر لارتفاع معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة يوم الخميس.

كما ارتفعت أيضا أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.2%.

وارتفع قسم التعليم بنسبة 4.8%، والترفيه 2.8% نتيجة زيادة أسعار الرحلات السياحية، والمطاعم والفنادق 1.8%، والاتصالات 1.4% مع ارتفاع أسعار الهاتف والفاكس.

في المقابل انخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.6%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير عبد القادر رمضان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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