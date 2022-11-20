ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان 2.39% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية 4.64% خلال الفترة نفسها، بحسب بيانات معهد الإحصاء الوطني العُماني الصادرة يوم الأحد.

لكن وتيرة التضخم السنوي تباطأت للشهر الرابع على التوالي. وكان التضخم سجل في سبتمبر الماضي 2.4%.

وعلى أساس شهري سجل التضخم في عُمان 0.78% خلال أكتوبر مقارنة بمستويات سبتمبر، فيما بلغ متوسط معدل التضخم خلال أول 10 أشهر من العام نحو 2.95%.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا