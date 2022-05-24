طرح البنك التجاري الدولي مصر – هو أكبر بنك خاص يعمل في مصر- أوعية ادخارية بفائدة مرتفعة على الجنيه، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% الأسبوع الماضي.

ووفقا لأحدث بيانات الموقع الرسمي للبنك، طرح التجاري الدولي شهادة بعائد 13.5% لأجل 3 سنوات على أن يصرف العائد شهريا، وكذلك شهادة بفائدة 14% لأجل 4 سنوات يصرف عائدها شهريا.

وقرر المركزي المصري، رفع الفائدة 2% خلال مايو، للمرة الثانية هذا العام، لمواجهة ضغوط ارتفاع معدل التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب في الجنيه.

وكان كل من البنك الأهلي ومصر الحكوميين طرحا في مارس الماضي شهادة ذات عام واحد بعائد 18% وهو اعلى عائد في القطاع المصرفي.

وقالت هبة منير محللة في قطاع البنوك بشركة العربي الافريقي لتداول الأوراق المالية، لزاوية عربي، إن طرح البنك التجاري الدولي لمنتجات إيداع جديدة "أمر متوقع بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 1% في مارس ثم 2% الشهر الجاري".

ويستهدف التجاري الدولي والذي يعد أكبر بنك قطاع خاص بمنتجاته الجديدة الحفاظ على العملاء وطرح بدائل لإعادة تسعير ودائعهم، في ظل استمرار طرح شهادة الـ 18% من قبل أكبر بنكين في القطاع العام، وفقا للمحللة.

وترى هبة، أنه من غير الضروري ان تتخذ كل البنوك الخاصة نفس المنهج لأن طرح اي منتجات جديدة مرتبط في الأساس بلجنة تسعير الفائدة الخاصة بكل بنك على حدة.

(إعداد: شيماء حفظي وشاركت في الاعداد أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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