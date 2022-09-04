قرر ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، يوم الأحد، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" (صندوق الثروة السيادي للبحرين).

وبحسب القرار، الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فإن المجلس الجديد سيكون برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وعضوية وزير الصناعة والتجارة، ووزير المواصلات والاتصالات، ومستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، واثنين آخرين.

وستكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة الجديد 4 سنوات، على أن يبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وارتفع العام الماضي حجم أصول "ممتلكات"، الذي تم تأسيسه في 2006، إلى 18.4 مليار دولار بزيادة 4% عن مستويات 2020 البالغة 17.7 مليار دولار، وحقق الصندوق أرباح للمرة الأولى منذ 2018 بنحو 875 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في آخر 5 سنوات وعلى الإطلاق.

ويستثمر الصندوق في البحرين وخارجها بعدة قطاعات بينها الخدمات المالية والعقارات والسياحة والصناعة والتعليم والطيران والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والسيارات، ويمتلك حصص في شركات كبرى منها ماكلارين البريطانية للسيارات، وبنك البحرين الوطني، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).



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(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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