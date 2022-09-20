بدأت إسرائيل والبحرين محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة، لتصبح - اذا تم - ثاني دولة خليجية توقع هذا الاتفاق بعد الإمارات، بحسب وسائل إعلام.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاق تجارة حرة في مايو الماضي.

للمزيد: اتفاق الإمارات وإسرائيل في أسطر: إعفاء جمركي يعزز التبادل التجاري

ونقلت رويترز عن وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي الثلاثاء، قولها إن الاتفاق سيساعد على تعزيز العلاقة بين البلدين بشكل كبير، إضافة إلى "إزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين البلدين".

وعادت العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل، بعدما قرر البلدان تطبيع العلاقات في 2020.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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