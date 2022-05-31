وقعت الإمارات وإسرائيل يوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، وفقا لبيان وكالة الأنباء الإماراتية.

أبرز بنود الاتفاقية المعروفة بـ اتفاق التجارة الحرة:

-تحفيز التجارة غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 10 مليارات دولار سنويا خلال 5 سنوات.

-هي من بين 8 اتفاقيات تسعى الإمارات من خلالها إلى أن تصبح مركز عالمي للتجارة.

- بموجب الاتفاق، تُلغى الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير للإمارات.

- تحفيز نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد.

- توفير منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالميا.

- تندرج ضمن استثمار الإمارات في قطاعات الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

بعض الأرقام:

-منذ سبتمبر 2020 وحتى مارس 2022: بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 2.5 مليار دولار.

-خلال الربع الأول من العام الحالي: نمو 5 أضعاف إلى أكثر من 1 مليار دولار في حجم التجارة بين البلدين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

-تضيف الاتفاقية نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 5 أعوام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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